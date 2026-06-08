В России объявили охоту на командные пункты запуска беспилотников ВСУ

«Известия»: ВКС России активизировали удары по командным пунктам запуска БПЛА ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России активизировали удары по командным пунктам запуска и обслуживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом газете «Известия» сообщили знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, потенциальные цели для удара выявляют при помощи разведывательных беспилотников. Как пишет газета, поражение целей осуществляют бомбардировщики Су-34, вооруженные фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Такие бомбы можно запускать с расстояния в десятки километров от линии боевого соприкосновения», — заметил военный эксперт Юрий Лямин.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удар авиабомбами по военным объектам в Днепропетровской и Херсонской областях, уничтожив пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ.

Также в июне газета со ссылкой на знакомые с ситуацией источники рассказала, что Вооруженные силы России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции, которые стали чаще использоваться для поражения расчетов БПЛА и пунктов управления дронами противника.