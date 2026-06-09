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22:00, 9 июня 2026Мир

Кандидат в генсеки ООН нашла способ решения конфликта на Украине

Кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала к диалогу со всеми по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кандидат в Генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН) Ребека Гринспан призвала к диалогу со всеми в рамках решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — назвала способ Гринспан.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила на замечания британского дипломата из-за срыва переговоров по Украине. «Полмира знает поговорку, что, если два соседа дерутся, значит, вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — сказала она.

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