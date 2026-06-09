Кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала к диалогу со всеми по Украине

Кандидат в Генеральные секретари Организации Объединенных Наций (ООН) Ребека Гринспан призвала к диалогу со всеми в рамках решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты — это взаимодействие со всеми сторонами», — назвала способ Гринспан.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева ответила на замечания британского дипломата из-за срыва переговоров по Украине. «Полмира знает поговорку, что, если два соседа дерутся, значит, вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — сказала она.