Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:04, 9 июня 2026Экономика

Российский город частично превратился в болото из-за аварии

Микрорайон в Уфе превратился в болото из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Один из микрорайонов Уфы превратился в болото из-за аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о Максимовке. На записях, снятых местными жителями, можно увидеть, что уровень воды на улицах микрорайона поднялся до такого уровня, что по нему можно ходить только в резиновых сапогах. Один из них показал доверху затопленный погреб.

Причиной инцидента стал прорыв трубы на заброшенном участке со сгоревшим домом, в котором давно никто не проживает Между тем люди утверждают, что местный водоканал бездействует, ссылаясь на то, что дырявые сети якобы находятся на частной территории.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске из-под земли забил огромный гейзер высотой с многоэтажный дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    Мадьяр сделал жесткое заявление об Украине

    На Западе заявили об опасениях Зеленского и ЕС из-за мира Росией

    Российский город частично превратился в болото из-за аварии

    Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

    Кандидат в генсеки ООН нашла способ решения конфликта на Украине

    Экс-помощник Кучмы обрушился с критикой на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

    Туск разозлился из-за формата переговоров по Украине

    Массированный налет «Гераней» на Харьков и Запорожье сняли на видео

    Израиль анонсировал новые удары по Ирану и Ливану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok