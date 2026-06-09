Российский город частично превратился в болото из-за аварии

Микрорайон в Уфе превратился в болото из-за аварии

Один из микрорайонов Уфы превратился в болото из-за аварии. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о Максимовке. На записях, снятых местными жителями, можно увидеть, что уровень воды на улицах микрорайона поднялся до такого уровня, что по нему можно ходить только в резиновых сапогах. Один из них показал доверху затопленный погреб.

Причиной инцидента стал прорыв трубы на заброшенном участке со сгоревшим домом, в котором давно никто не проживает Между тем люди утверждают, что местный водоканал бездействует, ссылаясь на то, что дырявые сети якобы находятся на частной территории.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске из-под земли забил огромный гейзер высотой с многоэтажный дом.