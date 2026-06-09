В Армении потребовали пересчитать голоса на 555 участках

ЦИК Армении получил заявления на пересчет голосов на 555 избирательных участках

Центризбирком Армении получил заявления на пересчет результатов голосования на сотнях избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям», — говорится в сообщении.

Запросы подали представители партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения». Теперь территориальные избирательные комиссии должны рассмотреть поступившие обращения и определить, на каких участках будет проведен пересчет.

В ЦИК уточнили, что соответствующая информация будет опубликована после заседаний территориальных комиссий. При этом заявлений с требованием признать результаты голосования на отдельных участках недействительными в избиркомы не поступало.

Парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье. По предварительным данным, первое место заняла партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81 процента голосов. Второе место занял блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, который получил 23,29 процента голосов. Третье место занял альянс «Армения» с результатом 9,94 процента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах.