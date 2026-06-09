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18:13, 9 июня 2026Бывший СССР

В Армении потребовали пересчитать голоса на 555 участках

ЦИК Армении получил заявления на пересчет голосов на 555 избирательных участках
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Центризбирком Армении получил заявления на пересчет результатов голосования на сотнях избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям», — говорится в сообщении.

Запросы подали представители партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения». Теперь территориальные избирательные комиссии должны рассмотреть поступившие обращения и определить, на каких участках будет проведен пересчет.

В ЦИК уточнили, что соответствующая информация будет опубликована после заседаний территориальных комиссий. При этом заявлений с требованием признать результаты голосования на отдельных участках недействительными в избиркомы не поступало.

Парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье. По предварительным данным, первое место заняла партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,81 процента голосов. Второе место занял блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, который получил 23,29 процента голосов. Третье место занял альянс «Армения» с результатом 9,94 процента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах.

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