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11:59, 10 июня 2026Спорт

Предсказан победитель Кубка Стэнли

Букмекеры считают «Каролину» фаворитом финала Кубка Стэнли
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Букмекеры предсказали победителя Кубка Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

После четырех матчей счет в противостоянии «Каролины Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» равный — 2-2. Букмекеры считают «Каролину» фаворитом серии. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,67. Вероятность успеха «Вегаса» оценивается котировкой 2,20.

Четвертый матч этих команд прошел в ночь на 10 июня по московскому времени. На домашней площадке хоккеисты «Вегаса» уступили сопернику со счетом 3:5.

Ранее российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров назвал один из недостатков жизни в США. Хоккеист заявил, что у американцев совершенно другой менталитет. По его мнению, они неискренни. «Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнит, о чем я говорил», — рассказал Юров.

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