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11:00, 10 июня 2026Бывший СССР

Захарова заявила о кровожадной и беспринципной сущности Зеленского

Захарова: Зеленский показывает сущность при сравнении людей с игральными картами
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, сравнивая людей с игральными картами, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность своего режима. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что «козыри», которыми оперирует украинский лидер, свидетельствуют о том, какими методами он действует. Дипломат отметила, что, увидев это заявление Зеленского впервые, она даже не сразу поняла, о чем речь.

«Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила... в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты, все это», — сказала Захарова.

Ранее спикер МИД прокомментировала отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, ранее выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

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