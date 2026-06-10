Захарова: Зеленский показывает сущность при сравнении людей с игральными картами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, сравнивая людей с игральными картами, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность своего режима. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что «козыри», которыми оперирует украинский лидер, свидетельствуют о том, какими методами он действует. Дипломат отметила, что, увидев это заявление Зеленского впервые, она даже не сразу поняла, о чем речь.

«Я не думала, что он имел в виду игральные карты, я никогда бы это не представила... в такой ситуации, столько людей погибло, каждый день, так сказать, его руками творятся теракты, все это», — сказала Захарова.

Ранее спикер МИД прокомментировала отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, ранее выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина.