Захарова высказалась об отстранении выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС

Захарова: МУС наносит вред международному праву, людям и странам в целом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, ранее выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Ее слова приводит «Ридус».

«Оценку МУС и его прокурору мы давали регулярно. Это квазиправовая структура, которая своими псевдоюридическими действиями наносила вред международному праву, людям и странам в целом», — отметила дипломат.

Ранее в МУС сообщили, что главный прокурор суда Карим Хан отстранен от должности. По данным Reuters, решение было принято после 18-месячного расследования против Хана по обвинениям в сексуализированном насилии.

В декабре прошлого года Московский городской суд вынес заочный приговор прокурору и восьмерым судьям МУС, выдавшим ордер на арест Путина. Им были назначены сроки от 3,5 до 15 лет лишения свободы.