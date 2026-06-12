Юрген Клопп подверг критике качество игры в матче открытия ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике качество игры в матче открытия чемпионата мира 2026 года между Мексикой и ЮАР. Об этом сообщает аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

По словам специалиста, ни одна из команд не играла хорошо. «Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Почему? Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно», — заявил Клопп.

Матч прошел 11 июня. Мексика одержала победу со счетом 2:0, а главный арбитр удалил с поля двоих футболистов южноафриканцев и одного игрока мексиканцев.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.