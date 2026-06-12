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Культура
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19:49, 12 июня 2026Культура

Шестилетний ребенок проткнул шишкой знаменитую картину в музее Иерусалима

The Times of Israel: Шестилетний ребенок проткнул шишкой картину художника Рене Магритта
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Avshalom Avital / The Israel Museum, Jerusalem

Шестилетний ребенок проткнул шишкой знаменитую картину в Израильском музее в Иерусалиме. Материал публикует The Times of Israel.

Речь идет о картине бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Замок в Пиренеях».

Известно, что мальчик посетил музей с семьей. В скульптурном саду он подобрал шишку и проколол ею холст, который не был закрыт стеклом и не находился под сигнализацией. Охранник заметил это уже после случившегося. Сотрудники музея объяснили, что картина не была защищена из-за особенности показа работ, при котором посетители рассматривают их вблизи.

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Сейчас работу Магритта восстанавливают в лаборатории музея. Отмечается, что реставрация займет несколько недель, однако повреждение станет почти незаметным.

Уточняется, что «Замок в Пиренеях» находится в коллекции Израильского музея с 1985 года.

В мае в Лондоне открылась выставка картин кисти Уинстона Черчилля. Это была крупнейшая экспозиция работ Черчилля с момента его ухода из жизни.

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