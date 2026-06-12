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19:31, 12 июня 2026Ценности

Россиянам перечислили самые популярные свадебные тренды

Fashion Factory School: Готические мотивы и винтажные детали стали свадебными трендами
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: China Photos / Getty Images

Редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School перечислили россиянам самые популярные свадебные тренды. Информация опубликована в Telegram-канале проекта.

По словам экспертов, теперь в моду вошла индивидуальность. «Пары все реже следуют классическим сценариям и чаще создают свадьбы, отражающие их характер, стиль жизни и интересы», — рассказали специалисты.

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Одним из самых быстрорастущих трендов стали альтернативные образы невест. Так, эксперименты с нарядами стали новой нормой, вследствие чего женщины выбирают необычные аксессуары, готические мотивы и винтажные детали. Вместо классической фаты невеста может надеть корону, шляпу, вуалетку и другие аксессуары.

Самыми модными свадебными оттенками специалисты назвали сливовый, оливковый, инжирный, терракотовый и мерло. «Свадьбы становятся более насыщенными и атмосферными», — пояснили эксперты.

Ранее в июне роскошная свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов в Италии. Известно, что бракосочетание знаменитости с британским актером Каллумом Тернером проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль».

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