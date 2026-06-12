В Уфе подросток узнал результаты ОГЭ по математике и выпал из окна 27-го этажа

В Уфе подросток выпал из окна 27-го этажа после того, как узнал результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что накануне трагедии 16-летний школьник получил двойку за ОГЭ, сданный после девятого класса. Тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажного дома рядом с поврежденным автомобилем, который он задел во время падения.

По словам матери, сын тяжело воспринимал результаты экзамена и сильно расстроился.

Обстоятельствами произошедшего занимается следствие.

Ранее в июне мошенники открыли охоту на сдавших ЕГЭ выпускников. Киберпреступники решили нажиться на школьниках, которые ищут сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции в случае недовольства результатами.

