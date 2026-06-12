Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 12 июня 2026Россия

В Уфе подросток выпал из окна 27-го этажа

В Уфе подросток узнал результаты ОГЭ по математике и выпал из окна 27-го этажа
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе подросток выпал из окна 27-го этажа после того, как узнал результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что накануне трагедии 16-летний школьник получил двойку за ОГЭ, сданный после девятого класса. Тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажного дома рядом с поврежденным автомобилем, который он задел во время падения.

По словам матери, сын тяжело воспринимал результаты экзамена и сильно расстроился.

Материалы по теме:
«Сотрите мою жизнь!» Пять лет назад в России подросток впервые напал на школу. Что толкнуло его на жестокое преступление?
«Сотрите мою жизнь!»Пять лет назад в России подросток впервые напал на школу. Что толкнуло его на жестокое преступление?
5 сентября 2022
«Спаслись те, кто научился ладить и делиться» Как вежливость помогает людям по всему миру выживать? Отвечает ученый
«Спаслись те, кто научился ладить и делиться»Как вежливость помогает людям по всему миру выживать? Отвечает ученый
25 сентября 2022

Обстоятельствами произошедшего занимается следствие.

Ранее в июне мошенники открыли охоту на сдавших ЕГЭ выпускников. Киберпреступники решили нажиться на школьниках, которые ищут сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ и подачи апелляции в случае недовольства результатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обратился к выдающимся деятелям России

    Раскрыты тяжелые последствия для Германии из-за новых санкций против России

    АвтоВАЗ отреагировал на попытки дилера продать битую Lada как новую

    На несколько регионов России обрушился мощный град

    Собянин заявил об уничтожении еще пяти летевших на Москву БПЛА

    Ольга Бузова перенесла операцию после травмы

    Новая деталь российских Су-34 поразила Запад

    Путин вручил государственную премию Кончаловскому

    Россиянин поставил на матч ЧМ-2026 и стал миллионером

    Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита в Мурманской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok