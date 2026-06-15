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14:40, 15 июня 2026Мир

Лавров раскрыл слова Трампа об Украине в разговоре с Путиным

Лавров: Трамп подтвердил, что США заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что США заинтересованы в поиске решения кризиса на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Трамп в общем-то подтвердил, что он заинтересован содействовать и искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что договоренности по итогам саммита в Анкоридже будут выполнены, и это станет первым этапом прекращения конфликта.

Он подчеркнул, что сразу после встречи на Аляске европейцы «метнулись в Вашингтон большой группой и стали постепенно, но последовательно и по-иезуитски» пытаться убедить Трампа отойти от предложенной им линии.

Министр понадеялся, что в ходе визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию будет уточнена реализация договоренностей на саммите в Анкоридже.

Ранее Лавров заявил, что послы Германии, Британии и Франции на встрече в МИД по Украине ничего нового не сказали, но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса.

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