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12:30, 15 июня 2026Моя страна

Сергей Лазарев оказался под мостом Владивостока и описал все одним словом

Сергей Лазарев прошелся под огромным мостом Владивостока и описал все словом «красота»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев вышел на прогулку по набережной Владивостока и снял видео прямо под огромным мостом, считающимся символом дальневосточного города. Своими эмоциями от поездки он поделился с подписчиками в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, как певец вместе с командой идет по городской набережной. Над ним как раз высокие пролеты вантового моста, основание которого не так давно расписали тематическими граффити.

«Сегодня мы явно не уснем, [так как здесь] уже вечер, а в Москве только день начинается», — сказал он. Артист вновь огляделся по сторонам и уже затем описал все увиденное одним словом — «красота».

43-летний эстрадный певец 14 и 15 июня дает концерты во Владивостоке. Все они проходят в «Фетисов Арене».

Ранее школьники из Нижнего Новгорода обратились к российскому артисту и пригласили его на свой последний звонок. Сергей Лазарев не смог пройти мимо поста в соцсетях и в итоге заехал к 11-классникам на торжественную линейку.

В марте 2025 года российский певец также посетил парк Галицкого в Краснодаре и восхитился его красотой. Увиденное на юге России тогда он сравнил с Японией.

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