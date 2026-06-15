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13:34, 15 июня 2026Путешествия

Собирающимся в Европу россиянам сделали важное предупреждение

В МИД предупредили россиян о рисках задержания в Европе за поддержку СВО
Алина Черненко

Фото: Frank Hammerschmidt / picture alliance via Getty Images

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов посоветовал соотечественникам, собирающимся в Европу и другие недружественные государства, учитывать риски задержания под различными предлогами. Важное предупреждение он сделал в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, основания для таких действий могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции (СВО) или подозрения в «нарушении санкционного режима». Он порекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территорию Евросоюза (ЕС) даже транзитом.

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Кроме того, Климов отметил, что россиянам, планирующим отдых в странах ЕС, стоит учитывать увеличение очередей в визовых центрах и местных аэропортах. После внедрения в них системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны требуется значительно больше времени на прохождение контроля.

Спикер также напомнил, что путешественникам обязательно стоит заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом. При его отсутствии все расходы на лечение в стране временного пребывания россияне будут нести сами.

Ранее представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам. Они подчеркнули, что за 2025 год около 500 тысяч россиян провели отпуск в Европе.

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