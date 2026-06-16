Информацию об ударе ВС России по Киево-Печерской лавре опровергли

Сообщения об ударе ВС России по Киево-Печерской лавре опровергли

В сети распространилась информация о том, что Вооруженные силы (ВС) России якобы обстреляли территорию Киево-Печерской лавры. Однако информация оказалась фейком (1, 2).

В ночь на 15 июня ВС России действительно провели массированный удар по территории Украины, однако огонь велся исключительно по объектам оборонно-промышленного комплекса, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Причиной пожара стала сбитая над обителью во время работы украинской ПВО ракета Patriot, которая упала на купола монастыря.

«Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — указали в Министерстве обороны России.

Ситуацию прокомментировал депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, прилет ракеты ЗРК Patriot по лавре «пахнет провокацией» со стороны Киева, чтобы впоследствии обвинить в обстреле Россию. На это, по его словам, в том числе указывает и тот факт, что лидер Украины Владимир Зеленский быстро приехал на место пожара в Киево-Печерской лавре после инцидента.

«Наши ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси. Это не надо забывать», — сказал парламентарий.

На фейковый характер информации обратила внимание и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ответ на обвинения Киева и Запада о якобы атаке ВС России на Киево-Печерскую лавру она заявила, что речь идет о «состряпанной фальсификации».

«Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию — настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре. По их словам, она якобы подверглась ударам Вооруженных сил РФ. На лету "разобрались". Внезапно вспомнили и про статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказала дипломат.

О недостоверности информации говорит и характер повреждения здания лавры. На распространившихся кадрах хорошо видно, что разрушения начались после пожара на крыше Успенского собора, в то время как само здание осталось целостным. Это говорит о том, что удар был не прицельным, а огонь начался вследствие падения снаряда. Саму ракету ЗРК Patriot продемонстрировали на фото местные украинские каналы.

Информация широко распространилась в российских СМИ и за рубежом. Новость вызвала большой общественный резонанс и обсуждение на высоком уровне. В России фейковую информацию об ударе по лавре назвали грубой фальсификацией и провокацией. В РПЦ напомнили, что Печерская лавра — общая святыня для всех православных — и в России, и на Украине.

Таким образом, сообщение о якобы прямом попадании российской ракеты в здание Киево-Печерской лавры оказалось фейком. Подобная информация была сфальсифицирована с целью скомпрометировать действия ВС России на Украине.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»