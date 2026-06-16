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11:36, 16 июня 2026Экономика

Раскрыты сроки восстановления производства газа в Катаре

Bloomberg: Катар восстановит половину производства СПГ через месяц после открытия Ормуза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Руководство энергетической компании Qatar Energy планирует восстановить половину производства сжиженного природного газа (СПГ) через месяц после открытия пролива Ормуз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ближневосточный энергогигант рассчитывает загрузить мощности своего завода Ras Laffan до 80 процентов в течение ближайших двух месяцев, отметили собеседники агентства. Полное восстановление производства займет гораздо больше времени. При наихудшем раскладе на это могут уйти годы.

Завод в городе Рас-Лаффан был закрыт в первую неделю войны в Иране, в результате атаки предприятие было повреждено. После нападения Qatar Energy объявила форс-мажор, а власти Катара — чрезвычайное положение. В итоге добыча газа в ближневосточной стране приостановилась.

В начале апреля сообщалось о намерении руководства компании ускорить возобновление работы крупнейшего в мире завода по производству СПГ. Ради этой цели Qatar Energy мобилизовала инженеров и рабочих. Агентство Reuters отмечало, что для возвращения к докризисным объемам производства энергогиганту потребуется как минимум месяц. Две недели уйдут на перезапуск работы завода, еще столько же — на переход к прежним мощностям.

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