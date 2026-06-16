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13:32, 16 июня 2026Мир

Трамп похвалил власти Ирана

Трамп: В Иране теперь есть рациональное руководство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В Иране теперь есть рациональное руководство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Сейчас в Иране есть рациональное руководство», — сказал американский лидер.

Однако он предупредил, что в Иране разразится настоящий ад, если Тегеран попытается заполучить ядерное оружие.

Ранее Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта, в то время как вопрос Ирана отошел на второй план. Он отметил, что Россия и Украина должны заключить соглашение.

19 июня в Швейцарии пройдет новый этап переговоров Ирана и США. Он будет посвящен атому и санкциям.

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