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11:28, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России увидели угрозу в заявлении Трампа об Украине

Сенатор Джабаров: Вмешательство США в урегулирование на Украине может привести к эскалации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если США сейчас вмешаются в урегулирование конфликта на Украине, скорее всего, произойдет обратный процесс — опять начнется эскалация, считает первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» (G7) заявил, что Вашингтон намерен сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине после выработки меморандума о взаимопонимании с Ираном.

«Что они имеют в виду под словом "вмешаются"? Скорее всего, поставки вооружения напрямую либо обеспечение каким-то новым оружием. Это очень печально, потому что, если бы американцы хотели, они бы давно остановили агрессора, хотя бы перестали обеспечивать их разведданными — тогда их ракеты и всякие беспилотники просто были бы беспомощны. Поэтому я не верю заявлению Трампа. Скорее всего, если так будет, то это будет эскалация конфликта. Но у Трампа, знаете, семь пятниц на неделе, поэтому подождем, что дальше будет», — прокомментировал сенатор.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с американским коллегой трехстороннюю встречу с российским лидером.

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