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12:01, 16 июня 2026Россия

В РПЦ прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре после пожара

Балашов: В РПЦ с болью воспринимают ситуацию в Киево-Печерской лавре после пожара
Майя Назарова

Фото: Thomas Peter / Reuters

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) с болью воспринимают ситуацию в Киево-Печерской лавре после пожара, в том числе это касается повреждения Успенского собора. Комментарий священнослужителя приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что веками Киево-Печерская лавра является общей святыней для всех православных — и в России, и на Украине. По сведениям протоиерея, в прошлом Успенский собор был восстановлен при большом финансовом участии России.

«Мы с глубоким состраданием воспринимаем все, что происходит как с лаврой, так и с гонимой Украинской церковью», — поделился отец Николай Балашов.

До этого депутат Московской городской думы (МГД), журналист Андрей Медведев заявил, что для Украины Киево-Печерская лавра не является святыней. Он напомнил, что украинцы выносили мощи святых из лавры на улицу, проводили в трапезной монастыря кулинарные конкурсы.

Ранее стало известно, что пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел из-за удара ракеты Patriot.

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