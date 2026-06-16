Футболист сборной Германии Киммих заявил, что увидел возле базы команды ядовитую змею

Возле базы сборной Германии на ЧМ-2026 заметили ядовитую змею. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Об интересной находке заявил футболист Йозуа Киммих.

«Вчера мы видели змею, и нам сказали, что она ядовита. Если вас укусили, нужно обращаться в больницу Поэтому мы стараемся держаться от животных подальше. Я уважаю местных жителей. Мне кажется, что в Германии не так много опасных животных», — сказал игрок.

Отмечается, что у базы немцев, которые расположились в штате Северная Каролина, увидели обыкновенную медянку. Ее укус, как правило, не смертелен, но пострадавшему нужно оказать медицинскую помощь.

Ранее неподалеку от базы сборной Англии в Канзас-Сити объявили штормовое предупреждение из-за торнадо. Из-за сильных порывов ветра со скоростью до 130 километров в час представителям команды рекомендовали укрыться в прочном здании, подальше от окон.