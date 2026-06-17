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00:19, 17 июня 2026Экономика

Эффективность народных методов борьбы с вредителями на даче оценили

Садовод Воронова: Народные методы борьбы с вредителями на даче неэффективны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: IMAGO / Rolf Poss / Globallookpress.com

Народные методы борьбы с вредителями на даче неэффективны. Их результативность оценила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с «Москвой 24».

По словам эксперта, официально подтвержденные данные, что настой помидорной ботвы, горчицы, а также посыпание содой, солью, обливание колой либо хозяйственным мылом и другие народные методы действуют, отсутствуют. Между тем, отметила она, если колорадского жука на участке нет или встретилась буквально пара особей, бобы, которые были высажены по периметру картошки, могут отпугнуть вредителя. Однако если их будет много, подчеркнула она, такая мера не спасет ситуацию.

«Те же слизни не обжигаются о горькое — у них должна исчезнуть слизь, которая является гарантией их жизни, а лишают ее только специальные препараты. А вот сода и соль могут испортить почву — после них ничего расти не будет. Профессиональные средства учитывают механизм, губительный для каждого вида вредителей», — объяснила специалист.

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Воронова также отметила, что препараты от почвенных вредителей, например, поедающего картофель проволочника, стоит вносить в землю в ближайшее время, не дожидаясь, пока картофель увеличится в размерах. Она добавила, что середина лета — период расцвета вредителей.

При обработке растений от незваных гостей садовод призвала учитывать погоду в остальном для обработки растений важно учесть погодные условия: необходимо, чтобы минимум два-три было сухо.

Ранее зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, чем ежи могут быть полезны на дачном участке. По его словам, эти животные избавляют от вредителей, но от взаимодействия с ним лучше отказаться.

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