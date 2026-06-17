Интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо попал в объектив папарацци

Поцелуи Кэти Перри и Джастина Трюдо на пледе в парке попали в объектив папарацци

Интимный момент между американской певицей Кэти Перри и бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо попал в объектив папарацци. Снимки свидания публикует Page Six.

Уличные фотографы запечатлели возлюбленных во время пикника в парке, расположенном в городе Санта-Барбара в Калифорнии. На кадрах видно, как пара целуется, лежа на клетчатом пледе.

В ноябре Кэти Перри в своей новой песне назвала причины расставания с актером и звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом. В композиции исполнительница обвиняет мужчину в расставании, подчеркивая, что устала ждать, пока он изменится.

При этом слухи о романе Трюдо и Перри подтвердились в октябре 2025 года, когда пара отметила 41-й день рождения певицы на свидании в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris.