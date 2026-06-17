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19:34, 17 июня 2026Бывший СССР

Лавров сделал заявление об ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Лавров: ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в надежде посеять панику
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу с детьми из Белоруссии, чтобы посеять панику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это абсолютно с стиле киевского режима — сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, бить по гражданским целям и особенно по детям», — подчеркнул Лавров.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала женщина 1985 года рождения, которая сопровождала школьников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ. Он назвал удар целенаправленным.

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