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11:07, 17 июня 2026Россия

Матвиенко отреагировала на удар ВСУ по одному из символов Севастополя

Спикер Совфеда Матвиенко назвала кощунством удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»
Майя Назарова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Ее реакцию на атаку приводит ТАСС.

Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента отметила, что спонсоры украинского режима игнорируют государственный терроризм и варварство.

Спикер Совфеда подчеркнула, что жители Севастополя проявили солидарность и стойкость в сложившейся ситуации. «Мы все с вами. Что надо от сенаторов, каких-то регионов — пожалуйста, говорите. Мы подключимся, что называется, всей командой», — пообещала Матвиенко.

До этого сообщалось, что панораму «Оборона Севастополя» после украинской атаки будут восстанавливать до 200 человек.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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