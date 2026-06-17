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15:34, 17 июня 2026Спорт

Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу сборных, которым он забивал
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jay Biggerstaff / Imagn Images / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором еще одного рекорда на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

После того как форвард забил три мяча Алжиру на чемпионате мира-2026, он довел число сборных, в матчах с которыми отличался на мундиалях до 11. Месси обошел немцев Мирослава Клозе и Юргена Клинсмана, а также португальца Криштиану Роналду. Эти футболисты забивали 10 разным сборным.

Игра Аргентины с Алжиром прошла в ночь на среду, 17 июня. Команда Месси одержала победу со счетом 3:0.

Форвард довел число голов на мундиалях до 16. Он делит первое место по этому показателю с Клозе.

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