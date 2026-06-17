Месси установил еще один рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси установил рекорд ЧМ по числу сборных, которым он забивал

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором еще одного рекорда на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

После того как форвард забил три мяча Алжиру на чемпионате мира-2026, он довел число сборных, в матчах с которыми отличался на мундиалях до 11. Месси обошел немцев Мирослава Клозе и Юргена Клинсмана, а также португальца Криштиану Роналду. Эти футболисты забивали 10 разным сборным.

Игра Аргентины с Алжиром прошла в ночь на среду, 17 июня. Команда Месси одержала победу со счетом 3:0.

Форвард довел число голов на мундиалях до 16. Он делит первое место по этому показателю с Клозе.