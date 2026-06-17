Олимпийский чемпион одним словом охарактеризовал отношение IIHF к российским хоккеистам

Двукратный олимпийский чемпион Фетисов счел уродством отношение IIHF к российским игрокам

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов одним словом охарактеризовал отношение Международной федерации хоккея (IIHF) к российским хоккеистам. Его слова приводит ТАСС.

Российские хоккеисты Александр Кочетков, Андрей Свечников и Петр Кочетков выиграли Кубок Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз». IIHF выпустила материал, посвященный этому событию, не упомянув в нем ни одного из россиян.

«Это уродство, других слов нет. Это русофобия, которая там присутствует, даже не понимаю, как это возможно у международной федерации, которая отвечает за развитие хоккея. Совсем запредельная история какая-то», — сказал Фетисов.

«Каролина» обыграла «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4-2. Таким образом, российские хоккеисты выиграли этот трофей в 11-м сезоне подряд.