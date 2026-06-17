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13:14, 17 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Полковник объяснил тактику ВСУ с использованием аэростатов

Полковник Матвийчук: ВСУ используют аэростаты с дронами, чтобы обмануть средства ПВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют аэростаты с прикрепленными к ним дронами, чтобы затруднить работу средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Севастополь аэростатами, к которым прикреплялись дроны Hornet. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», украинские аэростаты с прикрепленными к ним дронами летели над Севастопольской бухтой.

«Дроны подвешиваются в неактивном состоянии, то есть их практически не видно, когда они осуществляют полет. Аэростаты плохо отражаются над морской поверхностью радиолокационной сетки. Когда они выходят на заданную частоту, командой из пункта управления Hornet активизируется и наносит удар. Это такая комбинированная тактика, призванная, скажем так, обмануть противовоздушную оборону с точки зрения нанесения ударов», — объяснил Матвийчук.

Об атаке на черноморский город стало известно утром 17 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили один дрон в районе Сапун-горы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 17 июня ВСУ атаковали российские регионы. В Минобороны сообщали, что средства ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников над территорией страны. Атаке подверглись 15 регионов, включая Московский регион, Крым и Рязанскую область.

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