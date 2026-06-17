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16:28, 17 июня 2026Экономика

Поставки ближневосточной нефти выросли вопреки блокировке Ормузского пролива

МЭА: Экспорт нефти с Ближнего Востока достиг почти 12 млн баррелей в сутки в начале июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Среднесуточный морской экспорт ближневосточной нефти вырос в начале июня вопреки блокировке Ормузского пролива Ираном и США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

В первой половине июня показатель достиг почти 12 миллионов баррелей в сутки против 9,6 миллиона в мае. Подобная динамика была во многом обусловлена изменившейся стратегией судовладельцев, отметили аналитики.

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Чтобы избежать рисков обстрелов со стороны Ирана, экипажи логистических судов стали активно осуществлять перегрузки с одного судна на другое в Оманском заливе. Ожидаемое в скором времени открытие Ормузского пролива вряд ли приведет к стремительному восстановлению судоходства в акватории этой логистической артерии, сходятся во мнении специалисты. Сперва необходимо будет провести разминирование водного пути. «На это потребуется время», — резюмировали в отраслевом агентстве.

В целом судовладельцы скептически отнеслись к предварительной договоренности Ирана и США по мирной сделке. Логистические компании хотят удостовериться, что очередное перемирие действительно будет соблюдаться обеими сторонами. Только после этого можно будет говорить о постепенном восстановлении судоходства в Ормузском проливе, констатировал глава японской логистической компании Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура.

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