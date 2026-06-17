Раскрыт неожиданный фактор ухудшения памяти в старости

JPSP: Чувство одиночества ускоряет ухудшение когнитивных функций у пожилых людей

Чувство одиночества может быть связано с более быстрым ухудшением когнитивных функций и сокращением продолжительности жизни у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 175 тысяч человек из 18 стран. Результаты опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Исследователи подчеркивают, что одиночество и социальная изоляция — не одно и то же. Одиночество связано с субъективным ощущением нехватки общения, тогда как изоляция означает фактическое отсутствие социальных контактов. Анализ показал, что именно чувство одиночества оказалось наиболее тесно связано с риском ухудшения памяти и мышления.

Ученые выяснили, что увеличение уровня одиночества на 10 процентов сопровождалось ростом риска когнитивных нарушений на 8-9 процентов. Кроме того, люди, чаще испытывавшие одиночество, реже возвращались от легких когнитивных нарушений к нормальному состоянию. При этом сама по себе социальная изоляция демонстрировала гораздо более слабую связь с ухудшением работы мозга.

Авторы считают, что борьба с одиночеством может стать важным способом профилактики возрастных нарушений памяти. По их мнению, создание условий для общения и чувства принадлежности к сообществу способно помочь сохранить когнитивное здоровье и улучшить качество жизни пожилых людей.

Ранее ученые выяснили, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха меняет работу мозга.