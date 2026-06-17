Россиянам посоветовали не мыть некоторые продукты перед готовкой

Эксперт Джабакова: Нежелательно мыть яйца и мясо

Некоторые продукты мыть перед готовкой не рекомендуется. О том, почему это может быть опасно, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь эксперт посоветовала не мыть курицу и другие виды мяса. По словам Джабаковой, бактерии сальмонеллы или кампилобактеры, которые могут содержаться в мясной продукции, уничтожить водой из-под крана нельзя. Зато вместе с брызгами они могут попасть на другие кухонные поверхности и вызвать перекрестное заражение.

Также специалистка предупредила, что нежелательно мыть яйца. По ее словам, в воде с них смывается защитная пленка, которая защищает от проникновения бактерий внутрь. В результате этого у яиц сокращается срок хранения.

Кроме того, нет никакого смысла мыть пакетированные салаты с пометками «готовы к употреблению» или «уже помыты». Джабакова объяснила, что повторное мытье не сделает их безопаснее и даже увеличит риск загрязнения из-за соприкосновения с кухонными поверхностями.

Ранее диетологи Кордиалис Мсора-Касаго и Грегори Лафортун заявили, что пальмовое масло, несмотря на плохую репутацию, приносит пользу здоровью. По их словам, продукт помогает усваивать витамины и является источником полезных веществ.