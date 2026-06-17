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18:59, 17 июня 2026Наука и техника

Российские дроны ПВО получили «хитрую» боевую часть

Зенитные дроны центра «Рубикон» получили боевую часть воздушного подрыва
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские FPV-коптеры, которые используют для перехвата дронов противника, получили боевую часть воздушного подрыва. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на репортаж военного корреспондента Дмитрия Кулько, в котором показали работу специалистов Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Вооруженных сил России.

Один из аппаратов противовоздушной обороны (ПВО), который показали в сюжете, снарядили «хитрой» боевой частью. Ее подрыв инициируют при подлете к дрону противника, который уничтожают облаком поражающих элементов. Для перехвата вражеского беспилотника таким боеприпасом не нужно прямое попадание зенитного дрона в цель.

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Ранее в июне стало известно, что дроны-перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО» начали массово поставлять Вооруженным силам России. Аппарат развивает скорость более 200 километров в час.

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