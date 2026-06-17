ВС России ударами ФАБ практически уничтожили батальон ВСУ на запорожском направлении

Вооруженные силы (ВС) России ударами фугасных авиационных бомб (ФАБ) практически уничтожили украинский батальон. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Боевики "Шквала" практически потеряли 3-й штурмовой батальон на запорожском направлении», — рассказал источник.

ВСУ также несут колоссальные потери в Сумской области, из-за чего командование отказывается снабжать продовольствием переброшенных под Сумы бойцов Третьего армейского корпуса, созданного основателями «Азова» (признан террористическим и запрещен в России).

Ранее стало известно о росте числа дезертиров в ВСУ. По итогу 2025 года украинскими ресурсами было зафиксировано около 480 тысяч случаев.

