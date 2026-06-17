Сексолог защитила женщин с асимметричными половыми губами

Сексолог Ольга Василенко заявила, что асимметричные половые губы не нужно исправлять, чтобы они выглядели идеально. Женщин, у которых есть такая проблема в интимной зоне, она защитила в своем Telegram-канале.

По словам Василенко, более половины женщин имеют асимметричные половые губы. При этом существует навязанный стандарт красоты интимной зоны и представление о ее идеальном внешнем виде, ради соответствия которому женщины решаются на различные манипуляции по коррекции гениталий.

«Когда действительно стоит обратиться к специалисту? (…) Показанием является ваш дискомфорт, то есть когда вы не можете заниматься каким-то видом спорта, вам дискомфортно ходить, вы не можете носить какое-то белье», — пояснила Василенко. Чаще всего вмешательство требуется только в том случае, когда размер одной малой половой губы составляет более шести сантиметров, уточнила она.

Сексолог также добавила, что мужчинам, в отличие от женщин, не навязывают стандарты красоты полового члена.

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