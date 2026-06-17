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17:41, 17 июня 2026Спорт

Стали известны затраты на свадьбу футболиста Батракова

Свадьба футболиста сборной России Алексея Батракова обошлась в 15 миллионов рублей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стали известны затраты на свадьбу игрока сборной России и «Локомотива» Алексея Батракова и бывшей футболистки Ирины Подшибякиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Торжество обошлось в 15 миллионов рублей. 4 миллиона ушло на аренду усадьбы Villa Michetti в Московской области. 3,5 миллиона было потрачено на выступление группы «Марсель», еще 2,5 миллиона стоило оформление пространства. 2 миллиона рублей молодожены потратили на одежду, еще 1 миллион они заплатили ведущему церемонии, бывшему игроку КВН Александру Слесареву. Остальные деньги ушли на аренду автомобиля Cadillac DeVille III 1966 года выпуска, на котором Батраков подъехал к усадьбе, банкет и оплату услуг свадебного агентства.

Cвадьба Батракова и Подшибякиной состоялась 16 июня 2026 года. «Наш день. Наша история. 16.06.2026», — написал Батраков в своем Telegram-канале.

Игроку «Локомотива» 21 год, в то время как Подшибякиной 30 лет. Ранее она была футболисткой и выступала за «Локомотив», «Звезду-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Также Подшибякина провела десять матчей в составе сборной России.

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