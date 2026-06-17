Трехлетняя девочка чудом выжила под колесами поезда и попала на видео

В Бразилии трехлетняя девочка упала под колеса электрички и чудом выжила

В Бразилии маленькая девочка упала с платформы под колеса поезда и чудом выжила. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел днем 13 июня в Сан-Паулу. Трехлетний ребенок упал в щель между платформой и вагоном, когда двери электрички закрылись. Затем поезд тронулся. Мать девочки очень испугалась, но ее отец сохранял спокойствие и сказал девочке, чтобы она свернулась калачиком между рельсов.

На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда поезд отошел от станции. Отец спрыгнул на пути и поднял ребенка на платформу. Как рассказали свидетели, девочка не получила никаких травм.

В компании-операторе железнодорожной линии заявили, что рассматривают возможность сокращения зазора между поездом и платформой, так как это уже второй случай падения детей на пути в июне.

Ранее сообщалось, что в США восьмилетний школьник выжил после укуса гремучей змеи.