Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:10, 17 июня 2026Из жизни

Трехлетняя девочка чудом выжила под колесами поезда и попала на видео

В Бразилии трехлетняя девочка упала под колеса электрички и чудом выжила
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии маленькая девочка упала с платформы под колеса поезда и чудом выжила. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел днем 13 июня в Сан-Паулу. Трехлетний ребенок упал в щель между платформой и вагоном, когда двери электрички закрылись. Затем поезд тронулся. Мать девочки очень испугалась, но ее отец сохранял спокойствие и сказал девочке, чтобы она свернулась калачиком между рельсов.

На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда поезд отошел от станции. Отец спрыгнул на пути и поднял ребенка на платформу. Как рассказали свидетели, девочка не получила никаких травм.

Материалы по теме:
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019

В компании-операторе железнодорожной линии заявили, что рассматривают возможность сокращения зазора между поездом и платформой, так как это уже второй случай падения детей на пути в июне.

Ранее сообщалось, что в США восьмилетний школьник выжил после укуса гремучей змеи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан влиятельный российский бизнесмен

    Армия России взяла под контроль населенный пункт под Донецком

    Группа туристов пропала во время похода в регионе России

    Задержание российского миллиардера связали с заказной расправой над депутатом

    Раскрыта причина расправы в машине скорой помощи в российском городе

    Российский пенсионер с особой жестокостью расправился со спящим сыном

    Раскрыт еще один задержанный по делу российского миллиардера

    США удвоили огневую мощь HIMARS

    Трехлетняя девочка чудом выжила под колесами поезда и попала на видео

    Россияне на несколько суток застряли в аэропорту Сочи из-за переносов и отмен рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok