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17:34, 17 июня 2026Россия

В Госдуме призвали к ответу виновных в ударе дрона ВСУ по автобусу с детьми

Слуцкий: Удар ВСУ по автобусу в Брянской области пополнил список военных преступлений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Врио главы Брянской области / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области пополнил список военных преступлений. Мнением политик поделился в Telegram.

«У [украинского лидера Владимира] Зеленского и его западных спонсоров руки уже по локоть в детской крови. Те, кто накануне на саммите G7 призвали к поддержке неонацистского киевского режима, несут всю полноту ответственности за нападение на юных спортсменов. Они такие же соучастники», — обозначил Слуцкий.

Российский политик призвал к ответу виновных в атаке. «Этому должен быть положен конец, а все виновные — сурово наказаны», — заключил он.

Об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области стало известно ранее в среду, 17 июня. Команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа. Семь человек пострадали, одну женщину спасти не удалось. В Кремле произошедшее назвали террористическим актом.

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