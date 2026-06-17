В Москве взлетел спрос на электрокары

В московском регионе спрос на электрокары вырос на 34 %

В московском регионе спрос на электрокары вырос на 34 процента, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные «Авто.ру».

Среди гибридных машин и электромобилей с пробегом в столице наибольший интерес у покупателей вызвали Voyah Free, LiXiang L7 и L9, Zeekr 001 и Voyah Dream. Средняя стоимость авто возрастом 6,5 года и пробегом 85 тысяч километров составила почти 5 миллионов рублей. Спрос на них и аналоги с начала этого года вырос на 34 процента.

Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, где спрос на электрокары вырос на четверть с начала года.

Ранее депутат Государственной Думы Владимир Плякин призвал стимулировать отечественный электромобильный рынок за счет пересмотра утилизационного сбора и запуска специальной программы субсидируемых кредитов.