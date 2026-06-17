В рассекреченных документах НАСА нашли упоминание базы пришельцев на Луне

Сотрудники НАСА говорили об инопланетной базе на Луне в 1972 году

В новой порции рассекреченных документов НАСА нашли упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом пишет Daily Mirror.

Среди 72 новых файлов, которые власти США выложили на сайт Пентагона в пятницу, 12 июня, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА после завершения миссии «Аполлон-16» в 1972 году. В ходе полета американские астронавты в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели множество научных экспериментов.

Во время совещания сотрудники НАСА обсуждали лазерные измерения, гравитацию Луны и другие научные вопросы. В ходе разговора речь сначала зашла об «огромной дыре» рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне Луны. Затем один из участников совещания сказал: «Это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. В любом случае на следующем слайде уже видимая сторона Луны».

Как отмечает издание, это было очень небрежное замечание, после чего ученые начали шутить по поводу «огромной дыры» на обратной стороне спутника.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. По словам отставного разведчика, в 1970-1990-х годах ему поручили следить за базами пришельцев у гор Хейс на Аляске, Зил в Австралии и Иньянгани в Зимбабве, а также в Пиренеях на границе Испании и Франции.