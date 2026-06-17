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14:15, 17 июня 2026Россия

В России призвали отложить удары по Европе

Лебедев: РФ нужно отложить удары по заводам в Европе, чтобы разобраться с украинским ОПК
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что России нужно разобраться с объектами оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, прежде чем наносить удары по заводам в Европе, которые производят вооружение для Киева. Об этом сообщает «Царьград».

«Нам, прежде чем думать о заводах Европы, нужно подумать о заводах Украины, которые работают в полный рост и никто им не мешает. Вот все, что за Днепром, все работает прекрасно», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что речь идет о предприятиях в Черновецкой, Тернопольской и Львовской областях, а также в Закарпатье. По словам Лебедева, «прекрасно работает» бронетанковый завод во Львове, также функционируют «аэродром Скнилов и рядом же ремонтный завод самолетный».

Как добавил подпольщик, в Киеве при недавнем ударе получил повреждения «завод 412-й, который в Жулянах», хотя недавно «он тоже работал и там тяжелые самолеты ремонтировали».

До Европы еще давайте дойдем. Сначала надо то, что у нас рядом, под носом делается

Сергей Лебедевкоординатор николаевского подполья

В апреле Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, которые производят беспилотники для ударов по российской территории. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса 10 предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующие для дронов.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец описал последствия возможного удара России по заводам в Европе.

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