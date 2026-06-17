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09:16, 17 июня 2026Наука и техника

В России рассказали об опередившей время «Черной акуле»

РИА Новости: Вертолет Ка-50 «Черная акула» опередил время, но не прижился в войсках
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Андрей Зинчук / РИА Новости

Одноместный ударный вертолет Ка-50 «Черная акула» опередил время, но не прижился в войсках, пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Эта машина стала настоящим прорывом отечественного вертолетостроения, однако в крупносерийное производство так и не пошла», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что вместо Ка-50 «Черная акула» военное ведомство решило остановиться на двухместном вертолете Ка-52 «Аллигатор». «Время показало, что даже очень хорошо подготовленному летчику сложно заниматься одновременно и пилотированием, и управлением системами вооружения», — пишет обозреватель.

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В ноябре 2024-го заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной компании (ОДК) Юрий Шмотин сообщал об изготовленных в том же году 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

В марте 2020-го блог The Aviationist заметил, что специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH).

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