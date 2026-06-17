В России высказались об участии в восстановлении Киево-Печерской лавры

Карасин: РФ готова участвовать в восстановлении Киево-Печерской лавры при должных условиях

Россия готова принять участие в восстановлении Киево-Печерской лавры при наличии соответствующих условий, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

В Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня произошел пожар. Он начался на фоне массированного обстрела Киева. В Минобороны России объяснили, что пожар в храмовом комплексе произошел из-за удара ракеты Patriot. Утверждается, что причиной попадания снаряда по территории лавры мог стать истекший срок годности.

«Мы тоже переживаем по этому поводу и, естественно, готовы принять участие в восстановлении — при соответствующих условиях. Рассчитываем на то, что такие сюжеты не будут повторяться, потому что это все очень тревожит наше общественное мнение, так же как и удар по панораме "Оборона Севастополя" в Севастополе», — сказал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является одной из общих святынь России и Украины.

«Мы всегда волновались по поводу того, чтобы все было нормально, чтобы процветал объект нашей религиозной культуры», — добавил Карасин.

Ранее в Министерстве иностранных дел объяснили удар по Киево-Печерской лавре. Ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса Patriot, попала по Киево-Печерской лавре из-за поставок Украине некачественных вооружений с Запада, подчеркнули в ведомстве.