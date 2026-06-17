В МИД объяснили удар по Киево-Печерской лавре

Захарова: Ракета Patriot попала по Киево-Печерской лавре из-за некачественных поставок

Ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса Patriot, попала по Киево-Печерской лавре из-за поставок Украине некачественных вооружений с Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид», — рассказала она.

В Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня произошел пожар. Он начался на фоне массированного обстрела Киева.

Как позже объяснили в Минобороны России, пожар в храмовом комплексе произошел из-за удара ракеты Patriot. Утверждается, что причиной попадания снаряда по территории лавры мог стать истекший срок годности.