Военный Дандыкин: БПЛА ВСУ могут стоить от нескольких сотен тысяч рублей до пары миллионов

Атакующие Россию дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут стоить от нескольких сотен тысяч рублей до пары миллионов, сообщил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Они запускают абсолютно разные дроны. Если в наших рублях, то один дрон может быть примерно два миллиона — 20 тысяч долларов. Это те, которые имеют достаточно большую дальность», — поделился Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что у ВСУ на вооружении есть и более дешевые дроны. Он объяснил, что такие беспилотники имеют небольшую дальность и атакуют приграничные российские регионы.

«Они могут быть на порядок дешевле — несколько сотен тысяч рублей», — сообщил Дандыкин.

В день получается приличная сумма. Но деньги им выделяют. [Президент Украины Владимир] Зеленский последнюю резинку с трусов не вынимает, если грубо говорить. Так что здесь все выделяется и все это за счет налогоплательщиков Запада Василий Дандыкин военный эксперт, капитан запаса первого ранга

В ночь с 16 на 17 июня системы ПВО перехватили 157 дронов ВСУ над Россией. По данным Минобороны, атаке подверглись 15 регионов, в том числе Крым, Орловская, Рязанская, Тверская и Липецкая области.

Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.