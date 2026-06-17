Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:13, 17 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл стоимость атакующих Россию дронов ВСУ

Военный Дандыкин: БПЛА ВСУ могут стоить от нескольких сотен тысяч рублей до пары миллионов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атакующие Россию дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут стоить от нескольких сотен тысяч рублей до пары миллионов, сообщил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Они запускают абсолютно разные дроны. Если в наших рублях, то один дрон может быть примерно два миллиона — 20 тысяч долларов. Это те, которые имеют достаточно большую дальность», — поделился Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что у ВСУ на вооружении есть и более дешевые дроны. Он объяснил, что такие беспилотники имеют небольшую дальность и атакуют приграничные российские регионы.

«Они могут быть на порядок дешевле — несколько сотен тысяч рублей», — сообщил Дандыкин.

В день получается приличная сумма. Но деньги им выделяют. [Президент Украины Владимир] Зеленский последнюю резинку с трусов не вынимает, если грубо говорить. Так что здесь все выделяется и все это за счет налогоплательщиков Запада

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан запаса первого ранга

В ночь с 16 на 17 июня системы ПВО перехватили 157 дронов ВСУ над Россией. По данным Минобороны, атаке подверглись 15 регионов, в том числе Крым, Орловская, Рязанская, Тверская и Липецкая области.

Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Китайский автомобиль россиянина прошел сотни тысяч километров без капитального ремонта

    Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

    Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

    Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

    Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

    Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

    Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

    «Лоха» в России защитят от пропажи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok