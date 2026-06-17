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09:45, 17 июня 2026Авто

Назван план по производству новых автомобилей Volga

Производитель Volga собрался выпустить 30 тысяч автомобилей до конца года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Volga / РИА Новости

АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), владеющее правами на автобренд Volga, намерено до конца текущего года произвести порядка 30 тысяч автомобилей и продать 25-27 тысяч. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала глава бренда Татьяна Фадеева.

По ее словам, первые 1,5 тысячи машин уже собраны, а продажи начнутся в пятницу, 19 июня. В первую очередь компания хочет сосредоточиться на крупных городах, на старте у дилеров будет по 25-30 автомобилей в каждом центре.

К концу года производитель планирует задействовать 130 дилеров, половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска.

Ранее компания раскрыла цены на первые модели бренда. Стоимость кроссовера Volga K40 начинается от 2,75 миллиона рублей, седана бизнес-класса Volga C50 — от 2,9 миллиона, а флагманского полноприводного кроссовера Volga K50 — от 4,2 миллиона рублей.

Все автомобили выпускаются на базе известных моделей китайской Geely с достаточно низким уровнем локализации. Так, К50 копирует Geely Monjaro, K40 — Geely Atlas, а C50 — Geely Preface. ПЛА в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом собирается вложить в развитие локализации производства 60 миллиардов рублей.

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