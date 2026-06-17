Назван план по производству новых автомобилей Volga

Производитель Volga собрался выпустить 30 тысяч автомобилей до конца года

АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), владеющее правами на автобренд Volga, намерено до конца текущего года произвести порядка 30 тысяч автомобилей и продать 25-27 тысяч. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала глава бренда Татьяна Фадеева.

По ее словам, первые 1,5 тысячи машин уже собраны, а продажи начнутся в пятницу, 19 июня. В первую очередь компания хочет сосредоточиться на крупных городах, на старте у дилеров будет по 25-30 автомобилей в каждом центре.

К концу года производитель планирует задействовать 130 дилеров, половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска.

Ранее компания раскрыла цены на первые модели бренда. Стоимость кроссовера Volga K40 начинается от 2,75 миллиона рублей, седана бизнес-класса Volga C50 — от 2,9 миллиона, а флагманского полноприводного кроссовера Volga K50 — от 4,2 миллиона рублей.

Все автомобили выпускаются на базе известных моделей китайской Geely с достаточно низким уровнем локализации. Так, К50 копирует Geely Monjaro, K40 — Geely Atlas, а C50 — Geely Preface. ПЛА в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом собирается вложить в развитие локализации производства 60 миллиардов рублей.