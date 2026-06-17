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17:42, 17 июня 2026Наука и техника

ВС России вооружились реактивными FPV-дронами

ВС России начали применять реактивные FPV-дроны самолетного типа в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали применять FPV-беспилотники самолетного типа с реактивными двигателями в зоне проведения СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Автор обратил внимание на кадры противника, демонстрирующие фрагменты дрона неизвестной модели. Киев заявляет, что FPV-аппарат оснащен реактивным двигателем.

Дальность полета нового беспилотника оценивают в 100 километров, его максимальная скорость составляет около 300 километров в час. Дрон несет боевую часть весом 4-5 килограммов. Судя по уцелевшим фрагментам, аппарат выполнен по схеме «летающее крыло».

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Ранее в июне стало известно, что новый разведывательный дрон «Сокол» впервые представят в Белоруссии. Аппарат с X-образным крылом может выполнять задачи в течение трех часов.

В мае концерн «Калашников» показал беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис». Аппарат способен нести FPV-квадрокоптеры.

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