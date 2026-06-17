ВС России вооружились реактивными FPV-дронами

ВС России начали применять реактивные FPV-дроны самолетного типа в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали применять FPV-беспилотники самолетного типа с реактивными двигателями в зоне проведения СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Автор обратил внимание на кадры противника, демонстрирующие фрагменты дрона неизвестной модели. Киев заявляет, что FPV-аппарат оснащен реактивным двигателем.

Дальность полета нового беспилотника оценивают в 100 километров, его максимальная скорость составляет около 300 километров в час. Дрон несет боевую часть весом 4-5 килограммов. Судя по уцелевшим фрагментам, аппарат выполнен по схеме «летающее крыло».

Ранее в июне стало известно, что новый разведывательный дрон «Сокол» впервые представят в Белоруссии. Аппарат с X-образным крылом может выполнять задачи в течение трех часов.

В мае концерн «Калашников» показал беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис». Аппарат способен нести FPV-квадрокоптеры.