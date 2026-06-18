В Госдуме рассказали о целях Зеленского при атаках на Москву

Депутат Госдумы Толмачев обвинил Киев в попытках вызвать панику в Москве

Атакой на Москву Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским хочет посеять панику среди населения столицы России, однако у него не получится это сделать. Так считает депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщило Life.ru.

По словам российского парламентария, ответ Вооруженных сил страны уже последовал, атакованы стратегические объекты в нескольких областях Украины.

Сегодняшний удар ВСУ по Москве — это самый настоящий теракт. Враг пытается разжечь панику Александр Толмачев депутат Госдумы

Толмачев отметил качество работы оперативных служб, медиков и органов власти разных уровней. Благодаря им город и область быстро вернулись к привычному ритму жизни, а пострадавшие быстро получили необходимую помощь.

Особенно депутат выразил недовольство попытками украинского лидера оправдать атаки. Толмачев назвал Зеленского террористом и возмутился тем, что тот ставит условия и рассуждает о завершении конфликта.

«Зеленскому надо начать с себя: прекратить атаки, убийства русских детей и преследование русского языка. Но нацистский лидер не способен отказаться от преступлений, а значит, армия России продолжит работу для защиты нашего народа», — резюмировал депутат Госдумы.

Ранее в России призвали воевать «по-настоящему» после атаки на Москву.

18 июня Вооруженные силы Украины предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву — средства противовоздушной обороны столицы сбили более 190 беспилотников. По данным мэра Сергея Собянина, оказался поврежден Московский НПЗ, в Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.