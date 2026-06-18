Интерес к китайским машинам в России стал снижаться

Доля китайских марок легковых автомобилей в продажах в России упала с 55 до 41 процента

По итогам мая доля китайских марок легковых автомобилей в продажах на российском рынке упала с прошлогодних 55 процентов до 41 процента или с 50 тысяч до 44,8 тысячи. Об этом со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинга» сообщает РИА Новости.

Глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев не видит возможностей для улучшения ситуации в китайском сегменте в июне. Тысячами штук будут продаваться машины только пяти брендов — Haval, Geely, Changan, Jetour и Jaecoo. В мае у первых трех продажи составили 15,8 тысячи, 6,8 тысячи и 5,2 тысячи соответственно.

В прошлом году еще достаточно велика была доля Chery, но сейчас она все больше смещается в сторону российского бренда Tenet, которых собирает машины из китайских комплектов.

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что с начала 2026-го продажи японских брендов в России выросли в три раза. За пять месяцев на учет встало 30,9 тысяч новых легковых автомобилей.

Между тем АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), владеющее правами на автобренд Volga, объявило о планах до конца текущего года произвести порядка 30 тысяч автомобилей и продать 25-27 тысяч из них. К настоящему времени производитель готов выпускать три модели, которые представляют собой низколокализованные автомобили Geely.