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11:53, 18 июня 2026Путешествия

Еще два аэропорта Москвы вернулись к работе

Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе 18 июня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Еще два московских аэропорта — Внуково и Домодедово — вернулись к штатной работе после вводившихся утром 18 июня ограничений. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Обе авиагавани открылись около 11:30 по московскому времени. До этого отменил ограничения и аэропорт Шереметьево. При этом в Жуковском все еще выпускают самолеты лишь по согласованию.

Ранее сообщалось, что число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево.

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