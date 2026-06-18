Еще два аэропорта Москвы вернулись к работе

Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе 18 июня

Еще два московских аэропорта — Внуково и Домодедово — вернулись к штатной работе после вводившихся утром 18 июня ограничений. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Обе авиагавани открылись около 11:30 по московскому времени. До этого отменил ограничения и аэропорт Шереметьево. При этом в Жуковском все еще выпускают самолеты лишь по согласованию.

Ранее сообщалось, что число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском — достигло 527. Самая напряженная ситуация наблюдается в Шереметьево.