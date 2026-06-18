Голодные кладбищенские овцы стали нападать на людей

Британские овцы стали нападать на посетителей кладбища

В Северном Уэльсе, Великобритания, кладбищенские овцы, которых выпустили на могилы для борьбы с зарослями и травой, стали нападать на людей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам одной из посетительниц, овцы «бодали и таранили» ее друзей и родственников, а также лягались. Женщина заявила, что если бы рядом были маленькие дети или собаки, ситуация могла бы обернуться трагедией. Некоторые скорбящие приходят на кладбище с палками и зонтиками, чтобы овцы их не выгнали.

Нападения объяснили тем, что из-за засушливой погоды на кладбище стало меньше травы, поэтому овцы голодны. Координатор кладбища Дункан Кэмерон подтвердил, что овцы могут быть «немного навязчивыми», но отрицал их агрессию. По его словам, животные так просят еду, так как посетители часто их подкармливают. При встрече с овцой он посоветовал стоять на месте, хлопать в ладоши и кричать. Тогда, по его словам, животные отстанут.

Некоторые посетители просили оставить стадо на кладбище, говоря, что дети и пожилые люди находят утешение в присутствии животных. К тому же без овец ухаживать за 700 могилами, по словам Кэмерона, стало бы неподъемной задачей. Сейчас животные аккуратно съедают траву вокруг памятников в тех местах, куда не может подъехать газонокосилка.

Ранее сообщалось, что в Австралии полиция расследует похищение сотен овец с фермы в штате Западная Австралия. С февраля по апрель неизвестные украли в городе Пинграп более 270 австралийских белых овец.