Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:08, 18 июня 2026Из жизни

Голодные кладбищенские овцы стали нападать на людей

Британские овцы стали нападать на посетителей кладбища
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Северном Уэльсе, Великобритания, кладбищенские овцы, которых выпустили на могилы для борьбы с зарослями и травой, стали нападать на людей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам одной из посетительниц, овцы «бодали и таранили» ее друзей и родственников, а также лягались. Женщина заявила, что если бы рядом были маленькие дети или собаки, ситуация могла бы обернуться трагедией. Некоторые скорбящие приходят на кладбище с палками и зонтиками, чтобы овцы их не выгнали.

Нападения объяснили тем, что из-за засушливой погоды на кладбище стало меньше травы, поэтому овцы голодны. Координатор кладбища Дункан Кэмерон подтвердил, что овцы могут быть «немного навязчивыми», но отрицал их агрессию. По его словам, животные так просят еду, так как посетители часто их подкармливают. При встрече с овцой он посоветовал стоять на месте, хлопать в ладоши и кричать. Тогда, по его словам, животные отстанут.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Некоторые посетители просили оставить стадо на кладбище, говоря, что дети и пожилые люди находят утешение в присутствии животных. К тому же без овец ухаживать за 700 могилами, по словам Кэмерона, стало бы неподъемной задачей. Сейчас животные аккуратно съедают траву вокруг памятников в тех местах, куда не может подъехать газонокосилка.

Ранее сообщалось, что в Австралии полиция расследует похищение сотен овец с фермы в штате Западная Австралия. С февраля по апрель неизвестные украли в городе Пинграп более 270 австралийских белых овец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Россиянам назвали помогающий от запора летом продукт

    Верховный лидер Ирана одобрил подписание соглашения с США

    В Москве простились с Татьяной Плетневой

    Раскрыта неочевидная польза мастурбации

    Россияне увидят серебристые облака и сближение Луны и Юпитера

    Возглавлявшая рейтинг Pornhub актриса снялась в рекламе одежды

    «Радио Судного дня» передало две шифровки с загадочными словами

    Российские бойцы СВО вызвали на себя огонь и обнаружили противника

    Россиянам назвали помогающие улучшить сон напитки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok