Голы Холанда на ЧМ-2026 вызвали землетрясение в Норвегии

Голы Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 вызвали землетрясение в Норвегии

Голы нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираком привел к микроземлетрясению в норвежском городе Берген. Об этом сообщает Jordskjelv.no.

Институт сейсмологии NORSAR зафиксировал вибрации, совпавшие по времени с голами форварда. «Наиболее интенсивные колебания совпадают с голами Холанда, которые вызвали громкие возгласы среди норвежских болельщиков», — заявили в NORSAR.

Специалисты уточнили, что это не было классическим землетрясением. «Когда множество людей одновременно реагируют на какие-то события, их совместные движения могут создавать вибрации в земле, которые регистрируются чувствительными сейсмометрами», — отметили в институте.

Холанд забил два мяча в ворота сборной Ирака 17 июня. Матч завершился победой норвежцев со счетом 4:1.