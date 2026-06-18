Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:15, 18 июня 2026Спорт

Голы Холанда на ЧМ-2026 вызвали землетрясение в Норвегии

Голы Эрлинга Холанда на ЧМ-2026 вызвали землетрясение в Норвегии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Rutherford / Reuters

Голы нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираком привел к микроземлетрясению в норвежском городе Берген. Об этом сообщает Jordskjelv.no.

Институт сейсмологии NORSAR зафиксировал вибрации, совпавшие по времени с голами форварда. «Наиболее интенсивные колебания совпадают с голами Холанда, которые вызвали громкие возгласы среди норвежских болельщиков», — заявили в NORSAR.

Специалисты уточнили, что это не было классическим землетрясением. «Когда множество людей одновременно реагируют на какие-то события, их совместные движения могут создавать вибрации в земле, которые регистрируются чувствительными сейсмометрами», — отметили в институте.

Холанд забил два мяча в ворота сборной Ирака 17 июня. Матч завершился победой норвежцев со счетом 4:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Чистому воздуху в Москве после атаки ВСУ нашли объяснение

    Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

    Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее парня

    Критик назвал главную ошибку Пугачевой

    18-летний турист вылетел из конной повозки в США и не выжил на глазах у друзей

    Вице-президент США заявил о снятии морской блокады с Ирана

    Стали известны последствия взятия Рай-Александровки для ВСУ

    Медведь напал на юношу через открытое окно

    Россиян предупредили о неочевидной причине обрушения домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok